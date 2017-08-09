〈南部〉台東大型重機訓考場 將完工

2017-08-09

〔記者王秀亭／台東報導〕台東民眾想騎大型重機不必再遠赴外縣市考取駕照，今年九月起可直接到台東監理站訓練兼考照！台東首座大型重機訓考場目前進入最後完工階段，待驗收通過，台東監理站就成為全國唯一設置大型重機訓考場的監理站所。

因應台東民眾報考大型重機駕照人數逐年增加，公路總局公路人員訓練所南部訓練中心從一○四年起在台東試辦駕訓班，兩年來開辦四期，共有六十七人報名參加，但考照仍須遠赴高雄，雖然相當不便，學員仍全數考取大型重機駕照。

立法委員劉櫂豪看見台東有此需求，加上有不少民眾想考照，卻礙於時間、路途而選擇放棄，因此幾經爭取，並考量台東地理環境限制，最後決定將訓考場設在台東監理站。

台東監理站長周志昌表示，考照場今年二月發包、三月動工，期間歷經變更設計，近三十年未全面翻修的考照場路面也一併翻新，斥資九百二十餘萬元，已進入完工階段。

受到監理站場地施工影響，今年台東駕訓班僅開辦一期，預計九月九日開課，名額二十四人，已有十八人報名，不乏縣府一、二級主管，只剩六個名額，這批學員也將成為第一批在縣內完成訓練及考照的學員。

至於未來是否會在台東增開駕訓班，周志昌說，需視縣內需求及教練人數、可供訓練的大型重機數量而定。