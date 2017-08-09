〈南部〉爭快速路南延 恆春連署建「英文大道」

2017-08-09

竹田至楓港50公里 經費要552億

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕行政院長日前南下恆春送上「擴建醫院」大禮，當地居民當面陳情希望「快速道路南延」，一口氣解決當地醫療、教育等問題，但後續回文仍是「效益不高」回絕，恆春鎮長盧玉棟及鎮代會昨召開會議，舉日前枋寮、佳冬颱風大淹水屏南差點形成「孤島」的慘痛案例，將發起全鎮連署書，再次向總統府陳情，希望楓港女兒蔡總統看見偏鄉需求，促成這條南延快速道路「英文大道」的興建。

交通部︰效益不高 且已規劃觀光鐵路

交通部回覆鎮公所的公文中，明確寫著一○四年間曾完成「國道三號往南延伸銜接南迴公路可行性研究」，從竹田至楓港全長約五十公里，總經費約五百五十二億元，但經濟效益未達門檻；並強調「恆春觀光鐵路計畫」已納入「前瞻基礎建設計劃-軌道建設」，預計於一○六至一一四年投入一九九．三六億元改善恆春半島聯外交通。

鎮長︰選建鐵路是重遊客輕居民

恆春鎮長盧玉棟指出，支持政府投注經費評估恆春鐵路支線，但「建鐵路不再蓋快速公路」的迷思，根本是重遊客輕居民的思維，恆春半島的食衣住行育樂、醫療費用堪比台北市，但品質連同縣的屏東市都不如，都是因為交通不便造成，光南州至恆春就高達一百七十四個大小路口，如今總統、縣長都是恆春半島人，爭取快速道路南延命名「英文大道」，這是百年來最佳時機。

颱風淹水阻路 屏南險成孤島

盧玉棟及與會里長葉啟俊等人強調，前往恆春半島旅遊的民眾，超過六十％都是開車前往，而且上月海棠颱風時，枋寮、佳冬大淹水，一度阻斷台一線、台十七線及沿山公路，造成枋山以南鄉鎮險成「孤島」，未來鐵路勢必也難擋土石流，希望政府正視高架快速道路的需求。