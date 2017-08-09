〈台北都會〉國光西站拆遷 地下街生意跌3成

2017-08-09

〔記者周彥妤／台北報導〕因應西區門戶計畫，台北市政府去年拆除國光客運台北西站，但站前地下街進駐商家多反映，自國光客運西站拆除後，人潮難匯聚，生意遠不如以往，整體業績下跌三成多，未能出租的閒置攤位也多了一成多。

閒置攤位多1成

站前地下街位於忠孝西路正下方，西起重慶南路口，東至南陽街口，與台北捷運、台北車站連接，營業種類琳琅滿目，主要以服飾鞋類、雜貨銷售為大宗，另有土產、食品、３Ｃ、遊戲、小吃及飲料等，總長約四百多公尺。

站前地下街場地利用合作社理事主席王金祥表示，國光西站拆遷後，地下街首當其衝，不僅生意蕭條，經營慘澹，整體業績下跌三成多，就連招商也變得困難重重，不少承租店家換了又換，流動率增加許多，閒置攤位也多了一成多。

王金祥指出，在站前地下街消費大多屬臨時起意，受經濟不景氣影響，路過民眾自然減少掏腰包的機會，但自國光西站拆遷後，人潮更加分散，生意更是雪上加霜。販售名產的商家表示，西站拆遷後，生意一路下跌，多了許多閒置店面；雖然市府在西站原址設置公車彎，但也沒有帶來明顯人潮。

市府市場處市場輔導科科長陳峰輝表示，今年站前地下街商家曾向市場處提出減免租金申請，市場處隨後請求提供營業資料，以便評估減免比例，但截至目前為止，仍未收到相關文件；陳峰輝強調，市場處並無主動為其減免租金的責任，若有需求須自行申請，並繳交所需資料。

對此，王金祥表示，可以瞭解市場處視營業資料為憑據的用意，但對店家而言，很多只是小規模經營，完全拿不出大公司才具備的營業相關資料；另一方面，也擔心洩漏營業所得，招惹非議。王金祥說，營業額下跌是事實，盼市場處能發揮同理心，主動提出對策，而非只是被動因應。