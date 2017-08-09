〈台北都會〉棄外文上台大醫 柯致鈞當老爸學弟

2017-08-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學指考分發昨天放榜，北一女張沛婕不只是排球好手，在指考國英數史公五科考試，加權總分四七七分，拿下全校最高分，讓她如願錄取台大法律系。建國中學柯致鈞申請入學已考上台大外文系，發現與興趣不符，全力衝刺指考，考取台大醫學系，準備當父親學弟。

張沛婕學測失常 指考上台大法律

張沛婕學測考完一度覺得「自己會考很好」，收到成績單發現考得不如預期，但轉念間，認為這是上天給的另一個機會，因此決定努力衝刺指考，如今如願考上台大法律系財法組。

柯致鈞受訪時表示，平時對英文、醫學都有興趣，錄取台大外文系後，詢問學長系上所教內容為何，再與自己興趣相比對，發現外文系以文學為主，但他是想學好語言後應用，有點不同。

放棄外文系，柯致鈞改拚指考，終於如願以償；他分享讀書小技巧，「知道自己哪裡還不夠，不會的地方就去弄懂。」柯的父親也是該校系友，現在是醫師，父親曾表態希望他繼承衣缽，他笑說，這是十八年來，第一次給爸爸的父親節禮物。

周子軼感謝幼時幫忙診治醫生

同樣錄取台大醫學系的建中周子軼，他說，小時候曾受傷，當時診治的醫生與他聊天、緩和情緒，有機會希望去謝謝這位醫師「他的話讓我有今天。」

北一女中周宜潔考上台灣大學財務金融學系，她說，幾個月前申請台大國際企業學系，在比序遭刷掉，回家哭了很多天，整理心情開始準備指考，終於考到好成績。錄取台大電機工程的北一女謝佑芃，她說，學測考得不理想，但難過也沒用，趕快認真讀書就好，她覺得電機可以發揮創意、從腦袋想出來（方法），未來想朝醫學工程發展。