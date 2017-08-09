〈台北都會〉多元入學 建中、北一女共699人上台大

2017-08-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學入學提供多元管道（含個人申請、繁星、指定考試），建國中學、北一女統計今年錄取台灣大學，分別有四○五人、二九四人，合計達六九九人，兩校學生申請國外大學表現也不俗，建中應屆畢業生今年有六十七人次錄取國外大學，北一女中則有四十人到國外求學，私校部分也有相同情形，其中其中參加益智節目「百萬小學堂」裡的「容容」吳欣容就讀薇閣高中，錄取美國加州柏克萊大學。

百萬小學堂吳欣容 上柏克萊

不過，北一女教務主任蔡愉玲指出，觀察近年不少孩子選擇出國讀大學的風氣相當盛行，去年有三十六人，今年更多，有五十多人報考，最後申請上四十人，佔全體四．四％，且申請學校遍及歐美亞，但仍以美國為最多。

北一女統計，今年申請到國外大學就讀的四十名學生，以美國比例最高有十七人，其次中國有四人、香港有十一人，加拿大、英國各兩人，日本、荷蘭、新加坡及法國各一人。

建中、北一女共107人 上國外大學

建中本屆畢業生錄取國外大學共六十七人次，不乏頂大包括麻省理工學院、耶魯大學、加州柏克萊大學，還有法國高等學院、香港大學、北京大學等。建中分析，全球化潮流及國際知名大學來台招生的影響，學生視野開展，因此出國留學趨勢逐年增加，也代表學生外語能力提升。

薇閣國際班36生 上美國大學

私立薇閣高中國際班，卅六名學生全申請到美國排名前五十的學校，包括西雅圖華盛頓大學、加州洛杉磯大學等。延平中學今年也有十九位學生上國外大學，包含北京清華大學、日本早稻田大學、香港大學、美國伊利諾州立大學。