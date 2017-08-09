〈台北都會〉麻吉貓彩繪列車 北捷首航

行駛淡水信義線 只有一輛
〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司為推廣親子友善車廂，找來插畫家「麻吉貓」合作，今天上午十時將讓粉紅色調的麻吉貓親子友善彩繪列車啟航，規劃行駛於淡水信義線，僅有一輛，民眾若想搭乘得特別留意。雖以親子友善列車來說，麻吉貓彩繪列車是首輛全車彩繪的列車，但北捷從一九九六年三月正式營運以來，合作的彩繪列車其實已多達三百三十餘款。
北捷已推出逾330款彩繪列車
北捷自一九九六年營運後，一九九九年就推出公益廣告性質的第一輛全車彩繪無尾熊列車，其後與航空公司、遊戲公司、食品公司、電影公司、政府機關都有合作，十八年來，陸續推出三百三十餘款彩繪列車，包括經典的圓仔彩繪列車、Hello Kitty彩繪列車等。
彩繪世大運列車 最受歡迎
但說到最受歡迎的彩繪列車，莫過於七月推出的世大運列車，雖然早於二○○一年世界棒球賽在台灣舉行，以及二○○九年的台北聽障奧運，北捷都有過為宣傳賽事而推出的彩繪列車，但世大運列車不同於其他列車彩繪於車體外觀，反而是著重在車廂內，畫製出游泳、跑道、田徑投擲、足球、棒球、籃球六種賽事場地，令乘客身歷其境。
而今將亮相的麻吉貓彩繪列車，由北捷自二○一五年在松山新店線推廣親子友善車廂開始，規劃列車的第三節至第四節車廂區域列為親子友善區，先在車廂內張貼動物、蔬果、護眼貼紙標示，吸引家長帶著孩童搭乘，並於二○一六年八月找來插畫家助陣，以麻吉貓插畫引起話題，授權滿一年後，北捷決定擴大辦理，推出全車彩繪列車。
北捷表示，今天上午將亮相的麻吉貓親子彩繪列車，強調車身外觀設計，以粉紅色系為基調，將一輛淡水信義線列車打造成「麻吉貓陪你暢遊兒童新樂園」主題列車，麻吉貓會乘坐在孩童喜愛的摩天輪、旋轉木馬、旋轉咖啡杯等遊具上，未來一年都會奔馳於淡水信義線，雖然全車外觀都有彩繪，但車廂內部彩繪同樣只在列車的第三節至第四節車廂。