〈台北都會〉獨眼油漆工拉拔4子 繼子很感念

2017-08-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府昨下午舉行模範父親暨好人好事代表表揚活動，共表揚八位模範父親及七位好人好事代表。其中，中山區模範父親秦和芳年輕時因國共內戰右眼失明，靠油漆工作養大四名子女；好人好事代表朱秀英每天為關懷據點日托老人、身障者做午餐，是「歡喜做，甘願受」的最佳寫照。

戰亂時被子彈打到

八十五歲的秦和芳，年輕時因戰亂被子彈打到，命雖救回來卻致右眼失明，之後來台在台船擔任油漆工，並於單親身障媽吳欽蓮處租屋，兩人日久生情結婚，秦和芳也視吳的三名子女如己出，除了更認真工作，也對行動不便的愛妻呵護有加，家裡大小事更是一手包辦。

照顧身障妻無怨尤

秦和芳兒子說，母親後來又為父親產下一名女兒，父親並未因此有親疏之別。母親晚年須靠輪椅代步，父親更是對她照顧得無微不至，直到母親辭世，用情之深令人動容。

六十六歲的好人好事代表朱秀英，擔任基隆市關懷社區協會廚工兼志工，每天到市場買菜，為日托老人、身障者做午餐，從來不求回饋。市長林右昌昨逐一頒發匾額，表達對模範父親及好人好事代表最崇高的敬意與祝福。

模範父親名單如下：原住民黃傳寶、安樂區長樂里顏文俊、中山區和慶里秦和芳、暖暖區暖暖里婁子義、中正區砂灣里邱火炎、仁愛區仁德里陳庚輝、七堵區永安里吳阿吉、信義區信綠里王行憲等八位。

好人好事代表則有七堵區堵北里朱秀英、暖暖區碇內里謝德輝、仁愛區仁德里江宗良、安樂區新崙里黃徐寶鍊、信義區禮東里楊中歷、中正區新豐里周源銘、中山區通明里陳進基等七位。