〈台北都會〉北海岸甘藷六月雨劫 量減價揚質不變

2017-08-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年六月二日梅雨鋒面侵襲北台灣，造成嚴重災情。新北市甘藷受豪雨影響，產量銳減近一半，從七千多公噸掉到四千公噸，市場平均價每公斤比去年上漲十元，雖然產量不如預期，但在農友積極復耕下，維持穩定品質，八月正是品嘗季節。

金山區農會推廣部主任梁忠宏說，六月初豪雨重創北海岸，金山多數農地被淹沒，正值甘藷栽培季節，根部泡在水裡兩、三天，出現腐爛情形。近日天氣炎熱衍生病蟲害，「紅蜘蛛」出沒田裡咬爛葉片，導致今年產量比去年少一半。

每公斤漲至50元

梁忠宏表示，金山以種植台農六十六號紅心甘藷、台農七十三號紫玉甘藷為主，價格方面，往年市場平均價一公斤約四十元，今年每公斤漲至五十元，少部份為劣質品，多數品質仍維持一定水準。

副市長葉惠青表示，新北市甘藷種植面積約三百五十公頃，往年總產量七千多公噸，今年下修至四千公噸，主要產地在金山、萬里、淡水、三芝、石門，因北海岸為火山地質土壤，灌溉水源來自陽明山，氣候適宜，培育出口感香甜鬆軟的甘藷。

千人將焢五百窯

市府將於八月二十日下午三點起，舉辦歷年最大規模、千人焢五百窯活動，現場提供優質農產品為焢窯食材；晚上則有身障街頭藝人星光音樂表演，並有觀察美麗星空的「藷星星」活動。

汪汪地瓜園老闆賴家龍表示，焢窯和堆積木一樣，土塊依序堆疊，過程中留些許空隙幫助燃燒，再把柴火置入窯中燒，放入地瓜後敲倒窯磚，持續悶燒一小時，即可享用美味地瓜。