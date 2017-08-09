〈台北都會〉柯民調無人能敵? 專家：危機四伏

2017-08-09

不符現實且特定方向解讀 恐失真

〔記者沈佩瑤／台北報導〕距離二○一八縣市首長選舉還有一年多時間，各路人馬卻已不斷暗中較勁，也有不少民調開始將檯面上擬參選人拿來「捉對廝殺」。最近一份周刊和一家電視台民調顯示，台北市長柯文哲無人能敵，但有民調專家指出，這兩份民調設計不符現實、往特定方向解讀，其實柯危機四伏。而市府高層則私下透露，柯不看民調也很清楚，目前還沒有真的足以和他抗衡的對手。

市府高層：柯很清楚目前沒對手

民調專家謝雲嬌日前投書媒體指出，仔細檢視便可發現，包含一份周刊及一家電視台的民調，都有「問卷題目設計不符現實，對現任者有利」，且「往特定方向解讀，未揭露實情」等狀況。

專家批題目設計：若非不專業就是不中立

謝雲嬌解釋，該兩份民調均以多人同時競爭進行調查，事實上，既有泛藍或泛綠的人選，在完全未經整合下全部參選，這種賽局機會是零，「這種題目設計，只對現任者有利」，一般專業調查會選擇更接近實際賽局的調查設計，如各黨黨內人選先互比、藍綠與無黨籍對比等。

她在文中進一步說，兩個媒體的解讀都是柯文哲沒有敵手，但有經驗專家會說：「柯文哲危機四伏。」因為他僅分別獲得廿四％、卅二％的支持，泛藍的候選人加起來卻分別獲得四十％、卅二％，備受挑戰者威脅。她重申該兩家媒體「若非不專業，就是不中立。」

外界質疑柯文哲透過操作民調拉抬聲勢，市府高層對此直言，柯從不看民調，與其說他利用民調，不如說他很清楚，還沒出現能與之對抗的挑戰者。

至於柯為何在演說中突然拋出競選主軸，接著又在直播節目「敷面膜」接受訪問，是否因最近民調上揚，跟著尺度大開？市府高層則說，柯並非第一次講「進步價值」，敷面膜是被偷襲，他事後也有檢討，要求以後嚴格遵守訪綱。