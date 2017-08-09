〈台北都會〉柯文哲勤走基層固選情 里長反應兩極

2017-08-09

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲最近勤走基層，但里長反映不一。

現任台北市里長聯誼會長、松山區螢圃里長陳木松說，他雖然是國民黨的，但肯定柯文哲勤走基層，說柯不是選舉到了才開始急就章，但「這也是他唯一的優點」。不過，大安區龍泉里長龎維良則認為，柯文哲勤走地方不是以里為單位，而是去找商圈、協會或是一些像大安區獨立書店等地方產業，基本上顯示出柯對里長不重視，甚至根本瞧不起里長。

大安區車層里長施桂英則說，柯文哲近來有太多事情要忙，為了世大運要開幕，很多工程都快馬加鞭在進行，加上這次活動許多人力來自各個宗教、社會團體，柯忙著跟所有人協調都來不及，所以沒感受到柯有特別在關心地方事務。大直里長畢無量也同意，覺得柯文哲沒有特別為了選舉在地方布局或是拜票，不過有聽說柯文哲會去拜訪一些商圈的理事長，只是自己沒有參加，並不曉得情況。

龎維良說，他也聽說過柯文哲想要用里幹事取代里長，有很多里長對這件事情也心知肚明，因此很多里長都希望在體制上對自身福利有更多保障，但現在里長對選舉也沒什麼影響力，所以柯才可以這麼猖狂。

但陳木松也說，市長走過地方之後對地方問題掌握度還是有限，因為柯會先了解他自己的一個版本，但回到市府又被各局處蒙蔽，所以很多問題還是沒有解決。陳說柯要連任很簡單，就是掌控好自己的局處、做出成績，像最近北門風光剪綵就不錯，要是世大運再穩住就很有戲，別再打什麼「五大案」幫自己膨風。