〈台北都會〉選舉模式啟動 柯文哲三套組織戰

2017-08-09

商圈走讀、網友參與、行政區小旅行

〔記者郭安家／台北報導〕繼拋出競選主軸，市長柯文哲也已啟動選戰模式，據了解，三套組織戰儼然成形，包括假日赴各行政區小旅行，近日又新增每兩週一次商圈走讀，未來則加強網友參與市政。

柯團隊：網路組織戰還有進步空間

至於「進步價值」等文宣戰部分，柯幕僚則坦言，柯評價中央前瞻基礎建設屬於其中一環，網友反應不錯，因此，下一波則要打柯團隊軟實力，如市場改建、禁用一次性餐具政策。不過近幾個月操作下來，商圈走讀被質疑「反而害了地方」，柯團隊也坦言網路組織戰「還有很大進步空間」。

有親柯人士估計北市有卅萬名網路重度使用者，但他坦言，比起二○一四年的網軍組織戰，「讓網友參與柯文哲選戰」的網路組織戰概念「還有很大進步空間」，因為I-Voting投入資源及很多配套措施還不足；而日前柯文哲所提「進步價值」未掀起巨大反應，不過，相關前瞻論述、市府省錢政策，仍獲得年輕網民共鳴。

至於商圈走讀，民進黨市議員簡舒培則發現，柯文哲五月六日參加「放假，跟著柯Ｐ品味台北—大光華商圈」走讀，並裁示台北市光華商場發展協會、光華商場數位新天地（四、五樓）自治會合辦週年慶，市府才給近一百萬元預算，但兩會長期以來難合體，今年亦無法合辦週年慶，市長不了解地方，反而害了地方，導致舉辦八年的週年慶告吹。

對此，市場處主秘王夢龍則解釋，當初是因光華商場數位新天地（四、五樓）自治會向市長陳情，認為市場處活動辦得很差，他們希望自己辦，市場處同意兩會籌組，但因談不攏活動，市府就不給予補助。

商圈走讀 盼促進商機帶來消費

柯核心幕僚則坦言，目前確實形成行政區、商圈走讀及網路等三套組織戰；近日新增的商圈走讀，每兩週一次，日前柯市長還真為寢具商店帶來顧客買棉被，化身sales（業務）為不景氣的經濟帶來消費，也因此近日內部喊出「讓市民看見他的市長、清廉勤政愛市民」。

網紅衝人氣 是為了帶動世大運

該幕僚也透露，柯市長「進步價值」下一波規劃市場改建等政策；近日外界質疑柯找網紅衝人氣，該幕僚坦言，原本有鎖定台灣百大網紅，該計畫討論半年，其實是為了讓世大運更熱，與網路組織無關。

北市府發言人劉奕霆則表示，柯市長仍維持一貫態度，「將每天的市政做好」，讓市民看見市府努力帶來的改變，讓施政有感，現今談論二○一八選舉實屬過早。