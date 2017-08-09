〈台北都會〉基隆排水箱涵改善 防洪標準增4倍

2017-08-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山一路進行安一路至西定河出河口排水箱涵改善工程，目前施作至成功二路路口，市長林右昌指出，改善後排洪斷面增加三倍，防洪標準從五年增至廿五年，可以大幅改善淹水問題。

未來不怕時雨量90毫米

去年六月一場午後雷陣雨，時雨量逾九十毫米，造成中山一路淹水深度逾卅公分，沿路居民叫苦連天，林右昌說，事發後有提出緊急措施，補助住戶施作防水閘門應急，但根本解決之道在進行排水系統檢討與改善。

工務處長張元良表示，為了解決中山一路的長期淹水問題，正在進行安一路至西定河出河口排水箱涵改善工程，目前已埋設十五．五支管涵，共卅七．五公尺長，預計月底可施作至新民路路口。

中山一路、卅一號橋下方管線龐雜，須由各管線單位配合改管事宜，昨天輪到水公司進行管線調整作業。林右昌說，該自來水管供應中山區居民民生用水，下方還有軍方、電信等相關管線，「管線層層疊疊，遷移難度很高」，趁此機會一併處理，早日完工解決積淹水陳年老問題。

林右昌強調，中山一路箱涵改善完畢後，排洪斷面會增加三倍，防洪標準從五年提升到廿五年的防護水準，未來可處理超過每小時九十毫米的暴雨狀況，不會再淹水。

另外，中山一、二路拓寬工程，工務處預計近期舉行第一工區靠海側切換到山側說明會，第二工區預計明年四月完工，第三工區預計明年二月完工。