〈北部〉民進黨宜縣長選舉提名 下週三整合啟動

2017-08-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣長選舉，國民黨籍羅東鎮長林姿妙來勢洶洶，民進黨則是群雄並起，民進黨宜蘭縣黨部擔心持續內耗，恐重蹈民國九十四年敗選覆轍，宣布下週三提前啟動內部整合，年底前產生人選，為明年底選戰做準備。

前宜蘭縣長林聰賢入閣接任農委會主委，下屆由誰接棒參選，民進黨內擠破頭，宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝陸續表態，體育署長林德福也傳出有參選意願，民進黨宜蘭縣黨部昨宣布啟動整合工作，將邀當事人協調。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，十二年前，返鄉參選的陳定南與林德福黨內初選，因整合得太晚造成內耗，縣長選舉因此敗選，成為綠營在宜蘭執政二十四年後首嘗敗績。

林進財說，對於明年底五合一選舉，外界有不少聲音，縣黨部下鄉辦理座談會時，很多黨籍公職及支持者反映說，國民黨縣長候選人好像大勢底定，民進黨多人角逐，競爭激烈，仍未有共主出現，相較於以逸待勞的國民黨陣營，政權難保不會再度拱手讓人。

「希望以大局為重！」林進財說，縣黨部獲黨中央授權後，預計下週三啟動整合協商，找來有意參選者溝通，看要以民調、猜拳、擲筊或其他方式決定，必須經過參選當事人簽名同意才有辦法進行，協調結果報請黨中央，盼在年底前確定人選，讓部隊提早歸位備戰。