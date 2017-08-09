〈北部〉指考榜首 棄台大醫學系選牙醫

2017-08-09

宜中郭宇恆 支持長庚出走醫師

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭高中學生郭宇恆大學指考分數五二四．四分，是宜蘭、花蓮、台東等東部三縣的榜首，他嚮往約診制牙醫，不想淪為血汗醫師，捨棄各界擠破頭的台大醫學系，選擇台大牙醫系，他表態支持長庚醫院出走醫師，認為台灣不該是資方的天堂。

郭宇恆說，現在醫療環境並不完善，加上急診室暴力頻傳、醫護工時過長，出現血汗醫師新名詞，反觀牙醫多半實施約診制，較能掌握生活步調，因此選讀牙醫系，過自己想要的生活，父母親也充分尊重他的決定。

郭宇恆平常關心勞工權益，長庚醫院急診醫師出走，鬧得沸沸揚揚，各界反應兩極，他看到新聞後，深入了解來龍去脈，力挺出走醫師，直指台灣不應該是資方的天堂，勞工也要享有應有權益。

郭宇恆學校模擬考考到七十四級分，學測考七十二級分，郭宇恆說，學測時自我要求太高，造成意外考差，準備指考階段，重新調整心態，訂好進度後，讀完書就去打電玩放鬆心情，玩遊戲和讀書時間大約一比一，即讀六小時，玩六小時。

郭宇恆父母都是補習班老師，父親教高中理化，國中時郭爸爸啟發他對理化的興趣，父親因材施教，依照兒子的程度適時調整教材，郭宇恆學起來事半功倍，在他眼中，理化好玩的地方，就是一切都有合理的邏輯，愈讀愈有興趣。