〈北部〉竹市歷史建築 新增4處

2017-08-09

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府昨天召開古蹟、歷史建築、聚落及遺址、文化景觀審議委員會，決議將「新竹觀測所」（舊新竹氣象站）、「原新竹州自治會館」（即新竹玻璃工藝博物館）、「新竹公園湖畔料亭」及「新竹動物園的舊大門、噴水池、黃魚鴞欄舍」等四處登錄為歷史建築。

新竹市長林智堅表示，他上任後推動新竹公園及動物園再生計畫，強調尊重歷史脈絡紋理及保存民眾記憶及公園內珍貴的老樹及生態資源等，相信再生工程完成後可重新建立民眾對這座年輕古城的認同。

林智堅說，新竹公園始建於一九一六年，在百年的發展中累積豐富文化資產，市府昨天針對建物部分進行現勘及審議，這些新登錄的歷史建築，在市府推動的再生計畫中，將由中原大學老師黃俊銘完成文化資產普查報告，之後再依循文化資產法相關規定，把相關修復及再利用書圖送請文資專家、學者審查。

新竹市文化局文化資產科長林曉華表示，昨天審議過程中開放民眾旁聽、陳述意見，最後決議將「新竹觀測所」、「原新竹州自治會館」、「新竹公園湖畔料亭」及「新竹動物園—舊大門、噴水池及黃魚鴞欄舍」登錄歷史建築。

至於動物園管理室、圓形涼亭、夜行館、大圓鳥籠、六角籠、洗滌台、防空洞等，繼續列冊追蹤。