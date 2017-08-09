〈北部〉竹市左岸動工 打造3.8公頃綠帶

2017-08-09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為打造「新竹左岸計畫」休憩生活綠帶，新竹市政府投入一千兩百萬元進行頭前溪千甲段高灘地綠化工程，將打造三點八公頃、全市面積最大空氣品質淨化區，昨天在柯子湖人工濕地旁開工，預計十一月底完工。

新竹市長林智堅表示，千甲段高灘地為十公里新竹左岸起點，盼透過綠美化，提升空氣品質，逐步完成休憩親水生態藍帶。

新竹市環保局長江盛任表示，將重新整地，移植原生喬木、灌木及植生草皮綠化，並設置透水瀝青簡易步道、砌石護岸、灌木綠籬、野餐平台、自行車停車架、綠色自行車道等，營造兼具休閒遊憩及改善空氣品質空間，每年將自然潔淨二氧化碳約五公噸、總懸浮微粒約一點二公噸。

這是新竹市第六座空氣品質淨化區，另五座是湳雅環保公園、南寮環保公園、漁港環保公園、看海公園與海天一線觀景區。每年共可自然潔淨空氣中二氧化碳廿七公噸、總懸浮微粒六公噸。

林智堅表示，頭前溪是新竹的母親河，自從他上任後共投入一億四千九百多萬元 進行溪埔子、柯子湖人工濕地水質淨化，成功恢復河岸美景，並改造頭前溪周邊景觀及重新鋪設四公里頭前溪自行車道，提供水岸休憩場地。

未來市民可騎乘自行車從新竹左岸串聯南寮漁港，體驗國際風箏賽場、親子沙灘等，銜接十七公里海岸線連結至香山。