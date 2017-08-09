〈北部〉申請入學6校系槓龜 吳桓拚上台大

2017-08-09

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕今年指考成績昨天放榜，苗栗縣建臺高中畢業生江哲維，立志從醫，放棄繁星錄取國立陽明大學學士班不分系，全心拚指考，拿下苗栗縣第二、三類榜首，如願錄取輔仁大學醫學系；女畢業生吳桓申請國立政治大學等六校系「全槓龜」，化挫折為動力，奮發苦讀，拿下全縣第一類榜首，錄取國立台灣大學工商管理學系企業管理組。

如願錄取 邱婉婷從不補習

此外，國立苑裡高中畢業生邱婉婷出身單親家庭，家中經濟並不寬裕，但她相當懂事，從國中畢業開始，假日就在住家附近的飛牛牧場打工補貼家用，也從不補習，認真刻苦的精神讓同學、師長大為讚揚，由於對語文興趣濃厚，也如願錄取國立東華大學英美語文學系。

從小立志 江哲維上醫學系

江哲維學測時考六十九級分的高分，也順利透過繁星計畫錄取國立陽明大學學士班不分系，但他從小就想當醫生，與師長討論後，毅然放棄繁星，全力準備指考，經過四個月的埋首苦讀，分別考出四百一十七、五○一．二高分，成為苗縣第二、三類組的榜首。

江哲維說，他小時候常感冒，時常就醫，連醫生都認識他，還問他：「小弟弟，以後想不想當醫生幫助別人呀！」引發他懸壺濟世的想法，因而全心拚指考，很高興能考上醫學系。

吳桓的學測成績為六十二級分，但申請入學不順利，她申請政治大學外交等六校系，全數「槓龜」，但她化挫折為動力，奮發苦讀，指考六科成績全數達頂標，考出五○五．八分，為縣內第一類組最高分

吳桓說，申請入學失利，對她打擊很大，只好收拾受挫心情，全心拚指考，很開心考上台大，也感謝師長的鼓勵與支持。