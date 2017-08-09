〈北部〉指考放榜 竹女徐子娟竹苗區一類榜首

2017-08-09

〔記者蔡彰盛、王駿杰、黃美珠／新竹報導〕大學指考昨天放榜，新竹市明星高中都有不錯表現，其中新竹女中成績為近十年最佳，語文資優班徐子娟拿下竹苗第一類組榜首，順利考上第一志願台大國際企業學系，送給爸爸最佳父親節禮物！

隨著指考放榜，各校也統計今年應屆畢業生參加所有大學入學管道的錄取情形。

竹女指考成績 近十年最佳

新竹女中共有三百五十人考取台、清、交等國立大學，其中六十人上台大。語文資優班廿二名畢業生中就有十二人錄取台大。考上台大政治系的黃適敏是二○一四年竹塹文學獎青春散文首獎得主。

校長呂淑美說，今年竹女有十人考上醫學系，而許多錄取台大的同學，家境都不是很好， 在逆境中刻苦讀書，終於金榜題名出人頭地，令人欣慰 。

竹中畢業生 七成八上國立

新竹高中今年七百四十三名畢業生中，共有五百八十四人考上國立大學，比例佔七十八％，其中六十四人錄取台大，六十五人錄取成大，三十一人錄取政大，六十三人錄取清大，四十四人錄取交大。

新竹科學園區實驗中學今年一百五十三名畢業生中，有八○．四％、一百二十三人錄取國立大學。其中五十人錄取台大、十七人錄取清大、二十人錄取交大、七人錄取成大、九人錄取政大。學生張孝濂以醫學系為目標，拚出新竹區三類組榜首。

此外，竹北高中應屆畢業生陳思維想當人權律師，學測表現不如預期，考了五十五級分，落點在輔大法律系，他力拚指考，上了政大法律系，開心不已。

成德高中學生郭芝融，學測數學考了滿級分，卻因其他科目分數未如預期，放棄大學申請拚指考，成功錄取中山大學應數系。