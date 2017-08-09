〈北部〉《觀音工業區》空品盒子發威 4個月揪6家違法

2017-08-09

兩家為累犯 移送檢方偵辦

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市環保局與環保署合作，去年十一月起在觀音工業區試辦設置一百個空氣品質監測盒，監測粒徑二．五微米的懸浮微粒（PM2.5）、揮發性有機物質及溫、濕度等，每分鐘可產生一筆數據，今年四月開始監測，並對異常狀況展開追查，短短四個多月就告發六家業者違反空污法，開罰六十一萬元，其中兩家為累犯，移送桃園地檢署偵辦。

環保局空氣品質保護科長蘇振昇表示，環保署花費四百萬元，在新北市、桃園市各建置一百個空品盒子，桃園部分都設置在觀音工業區，主因觀音工業區長期以來公害陳情較多，且石化業也多，因此列為首波設置地點；市府另在環保署龍潭監測站附近，自編四十萬元設置廿個空品盒子，未來會擴大監測規模與範圍。

蘇振昇說，空品盒子可以蒐集周遭空氣污染變化情況，單日PM2.5懸浮微粒不能超過卅五微克，由於每分鐘都有監測數據，可以透過高密度設置的空品盒子分析異常時段、污染種類等，進而鎖定偷排的廠商進行稽查。

蘇振昇表示，空品盒子啟用監測四個多月來，環保局會同環保署進行多次聯合熱區夜間稽查，共查獲並告發六家違規業者，其中太易科技印染、華震精密違反空氣污染防制法第廿四條，未取得許可證逕行操作被查獲兩次，依法移送地檢署，而這兩家業者停工後，空品盒子的監測數據果然有明顯改善。

環保局長沈志修說，空品盒子可有效監測揮發性有機化合物，包含苯乙烯、丙二醇、甘烷、酚、甲苯、乙苯、二甲苯、甲醛等。

龍潭豆干廠排臭水 環局稽查

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭高揚南路二三八巷內一家豆類製品工廠，因排放食品製程的污水產生異味，周邊住戶向市議員張肇良、高平里長羅盛添陳情，二人昨會同環保局人員前往稽查；簡姓業者承諾一星期完成廠內右側廢水收集溝渠加蓋，減少異味產生。

環保局稽查表示，該廠從事豆類產品製造，廢水經處理設備處理後排放，廠方製程使用自來水及井水，因自來水日使用量未達廿噸，不屬於水污染事業分類及定義的列管事業，已建議業者在廠內右側積水處加裝抽水馬達，避免因積水產生臭味。