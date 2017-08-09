〈北部〉預錄影片賀88節 警爸超驚喜

2017-08-09

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕堅守崗位拚治安的人民保母，昨天的父親節是怎麼過的？龜山警分局將為人子女、為人父的員警祝福父親以及「被祝福」的樣子拍成影片，傳遞滿滿的「洋蔥」，也將影片上傳臉書，讓民眾看到鐵漢柔情的一面。

龜山派出所四十六歲巡佐謝文貫昨天驚喜接到卅五歲乾兒子預錄的祝賀影片，這段年紀差距其實像兄弟的「父子緣」，要從廿年前說起。

謝文貫有兩個分別就讀大學、高中的兒子，同事得知他還有個卅五歲的黃姓乾兒子，特地在父親節前夕預錄乾兒子對他的祝福影片，昨天趁謝文貫當班時給他一個驚喜。

謝文貫表示，廿年前他在管區查戶口時，發現就讀國中的黃姓少年相當叛逆，有空就從旁開導，少年也開始喜歡到派出所找他聊天，兩人雖然只差十一歲，可能因為他給少年的感覺就像父親，就認了當乾兒子。

謝文貫說，廿年來他調離又調回龜山服務，與乾兒子始終保持聯繫，讓他欣慰的是，乾兒子脫離叛逆期後能自食其力，看到祝福畫面，他開心地說，這是「最甜蜜的果實」。

龜山分局有二三八名員警，其中一三一人已為人父，昨由警員王文誠、雇員徐淑子走訪偵查隊、派出所，拍攝員警們打電話向爸爸祝賀的影像，電話那一頭的父親，總是叮嚀孩子「注意安全」、「要常回家」。

分局也安排員警的兒女與爸爸視訊通話，初為人父的大華派出所警員莊子彥，透過手機視訊與寶貝兒子說話，感動異常；秘書室主任李修安與妻兒南北相隔、難得團聚，他就讀國小的兒子也預錄一段影片，給爸爸一個大驚喜。

分局長蔡鴻義表示，員警們維護治安還要兼顧家庭，大家都很辛勞，希望透過這樣的方式，讓員警們有個難忘的父親節。相關影片也PO上臉書「龜山讚警粉絲團」，讓民眾看到鐵漢的柔情。