〈北部〉護失依童44年 史可堯夫婦獲定居證

2017-08-09

近日內將再拿到台灣身分證

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉神愛兒童之家美國籍創辦人史可堯、史培理夫婦，四十多年來幫過八百五十名失依兒童、身障兒，因有特殊貢獻，昨獲頒定居證，近日內將取得身分證；史可堯笑稱，台灣身分證是最棒的「父親節禮物」。

民國五十八年，史可堯夫婦帶著三名年幼子女，從美國密蘇里州遠渡重洋來台，選在宜蘭落腳，六十四年在冬山鄉梅花湖畔創辦神愛兒童之家，照顧失親孤兒、殘障兒童，已照顧八百五十名孩子，把人生菁華歲月，奉獻給這塊土地。

去年底國籍法修正，准許以殊勳歸化成為台灣國民，不會喪失原屬國國籍，史可堯夫婦被認為有特殊奉獻，行政院核准頒給身分證；定居宜蘭縣羅東鎮義大利籍神父秘克琳，創辦蘭陽舞蹈團，同時是童玩節催生者，上個月獲頒台灣身分證。

移民署宜蘭縣服務站主任簡聰洲、冬山鄉長謝燦輝等人，昨到神愛兒童之家致贈「神祕的父親節禮物」定居證，恭賀史可堯夫妻成為台灣一份子，戶政事務所人員協助收件製作身分證。

史：最棒的父親節禮物！

「我也是台灣人！」史可堯說，他們夫婦深愛台灣，雖是外國人臉孔，但內心早就是台灣人，以神愛兒童之家當基地，繼續幫助失依弱勢兒童，完成照料弱勢的終身志業。

簡聰洲說，史可堯夫婦獲頒定居證，是取得台灣國籍「最後一哩路」，戶政事務所製發身分證，便大功告成；謝燦輝肯定夫婦倆的愛心，稱讚是台灣人的典範。

史可堯七十六年得過第三屆吳尊賢愛心獎，八十八年獲頒宜蘭扶輪社愛心獎，八十九年Ozark聖經學院傑出服務獎，妻子史培理曾獲選宜蘭縣模範母親表揚。