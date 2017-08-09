〈北部〉竹東垃圾山只載走1車 清運被批玩假的

2017-08-09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣副縣長楊文科，上週宣布竹東鎮垃圾山堆積的二千六百公噸垃圾，三日開始清運，還在臉書貼文宣布這個好消息，沒想到只有三日載走一車約二十噸，接下來就沒有任何動作，地方人士得知後批評「施政跳票」！

環保局︰等回運底渣公文

新竹縣環保局回應表示，當時就通知竹東鎮公所必須提供回運底渣的暫時堆置地點，不然焚化廠不會接受垃圾進場，但鎮公所遲遲沒有回應，直到昨天才協調並達成可以回運底渣到垃圾場的口頭協議，等收到鎮公所公文後，後續清運作業就會進行；竹東鎮公所證實，昨天協商後的確達成可以回運底渣的口頭協議。

原本只做短期轉運的竹東鎮垃圾場，去年底因應新竹市、苗栗縣焚化廠的焚化爐歲修，開始長期堆置垃圾，累積到今年四月底已多達四千公噸，在當地形成一座垃圾山，引發強烈民怨。

竹東鎮民代表會副主席鄭朝日、五豐里長邱文郎等地方人士五月間為此到縣府「丟垃圾」抗議，環保局六月初清運一千四百公噸，暫時平息眾怒。

楊文科上週接連在臉書貼文宣布竹東垃圾山要清運的好消息，還貼出轉運車到垃圾場載垃圾到台北市內湖焚化廠的照片。

但地方人士後來發現，僅三日那天清運一車約二十噸的垃圾，接下來就沒消息，對縣府清除垃圾山的決心質疑是玩假的。

前新竹縣長鄭永金的兒子鄭朝鐘在臉書上批評：「信誓旦旦要清運竹東垃圾山，結果只載出一車原堆積垃圾，一而再再而三的政府謊言、施政跳票，現在垃圾沒載走，到底誰來負責？」

竹東鎮公所表示，垃圾清運不是鎮公所的權責，希望環保局儘速清運垃圾山，事後並盡快把運回暫時堆置的底渣運到合作廠商那邊去，而非長期堆置在垃圾場。