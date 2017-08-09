〈中部〉指考放榜 一中、女中上國立及醫科略增

2017-08-09

〔記者蘇金鳳、何宗翰／台中報導〕大學指考八日分發結果放榜，台中一中及台中女中今年第一階段及第二階段考上國立大學及醫學系人數都有進步；不過，台中一中校長陳木柱表示，今年一中錄取率只略有增加，在於本屆剛好遇到高中入學制度的更改，若未更改，爆發力將更強。

台中一中今年參加學測有九八一人，申請通過有四八六人，而參加指考人數為五三四人，今年共錄取國立大學及私立醫科人數為七六九人，比率為七十八．五％，去年為七七二人，錄取率為七十五．六八％。

陳木柱解釋，本屆因教育部規劃每一班人數要減少，等於是一中高三的班級少一班，因此錄取人數少，在於學生少，但錄取率比去年增加。

此外，一中今年醫科錄取比率為七．○四％，比去年的六．四七％還增加，台、清、交、成、政去年有三七九人，約卅七．二％，今年則為三八七人，成長至卅九．五％。

考取國外大學今年有六人，去年則有八位。

陳木柱表示，本屆高三生剛好遇到高中入學制度的變更，是大量免試入學的第一年，因為新生對新制度不熟悉，很多人從原國中直接升高中或是上私中，造成台中一中的學生大量流失。原本推估今年一中的學測及指考成績不如理想，但成績揭曉，比去年略有進步，但若是高中入學制度未變更，相信一中的爆發力更強。

台中一中表示，今年一中考七十級分有一五六人，比率達十六％，比起中市各公立高中及私中都高，有些明星私中只有個位數；因為一中教育環境及老師優質，讓孩子們能往上衝，讓一中的成績沒有下滑且略有進步。

另外，台中女中今年參加學測有七一○人，申請成功有三○二人，參加指考有四一九人。國立大學及醫學系錄取人數為五四八人，台 大有九十五人，比去年七十五人增加廿人，醫學系卅八人，台清交成二一九人，比去年二百人增加。另外，錄取國外大學有十三人。此外，今年錄取台師大、高師大、彰師大有五十人，比去年五十八人還少，是否跟年金改革有關，值得觀察。

另外，明道中學有五人錄取醫科，包括一人台大醫學系、五人錄取台大，另有七成指考生順利錄取國立大學。明道中學表示，今年有逾八成學生透過繁星推薦、申請入學等管道錄取大學，只有不到二成的學生選擇參加指考，共計二一一人錄取台、政、清、交、成等頂尖大學；另有廿五人錄取台灣大學。其中，學測考取七十四級分的陳允喆，雖然無法藉由繁星推薦錄取台大醫學系，但他不屈不撓再拚指考，終於順利錄取台大醫學系。