〈中部〉花壇茉莉語茶「 農村好物」票選奪冠

2017-08-09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉農會以安全農法種植的「茉莉語茶」，參加今年農委會水土保持局「農村好物」甄選，從全國一六九件農村特色產品中脫穎而出，勇奪網路票選「食品類」冠軍，令花壇鄉農會總幹事顧碧琪與全體職員大為振奮。顧碧琪表示，另外還有專家評審項目，希望下週評審結果出爐時能獲得佳績，讓花壇的茉莉花產業在台灣發光發熱。

擊敗全國169件產品 還有專家評審

這項甄選活動歷時十四天，評分項目分網路票選、專家評審兩項，今年共有來自全國一六九件農村特色產品，參加食品類與非食品類競賽，創下歷年新高，初選階段由專家篩選出六十件產品，進入第二階段網路票選與專家評審。

其中網路票選方面，入圍的六十件產品共獲得逾五萬票，花壇鄉農會以「茉莉語茶」獲六二八四票，勇奪網路票選冠軍，令農會全體職員大為振奮。

花壇農會總幹事顧碧琪表示，茉莉花是花壇鄉產業發展的命脈，產量為全台之冠，近年來因外地廉價茉莉花大肆傾銷，茉莉花產業逐漸沒落，農會與農民契作，採用安全農法種植無毒茉莉花，並在茉莉花吐香最濃郁時，採用低溫乾燥法烘乾，保有茉莉花最自然的花香原味。

她說，網路票選完成後，還有專家評審尚在進行，最終將選出前三十名「農村好物」並頒獎，期望花壇鄉親一起努力，讓在地產業能在台灣發光發熱。