〈中部〉病房變懷舊夜市 草療失智爸樂玩「十八啦」

2017-08-09

愛心人士贊助 收入捐醫院

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕昨日是父親節，部立草屯療養院為老年失智日間病房的阿爸們準備古早味的慶祝活動，醫療團隊變身夜市攤販，老人家拿著假錢開心「迺夜市」，打彈弓、玩彈珠台、擲骰子玩「十八啦」贏香腸，買蘿蔔糕、鳥梨仔糖，呷碗粿、飲愛玉，阿爸們非常開心，直嚷著「明天再來！」

衛福部草屯療養院老年失智日間病房，昨日氣氛很不一樣，病房變成古早味夜市，醫療團隊找來彈珠台、烤香腸鐵架和骰子，並熬煮綠豆湯、做冰棒，還請來愛心攤販，讓老人家吃碗粿、愛玉、鳥梨仔糖。

日間病房護理長張幸家表示，非常感謝賣糖葫蘆（鳥梨仔糖）的游紫伶、賣愛玉的蔡潘女士，她們不只出力，還把收入回捐給醫院，而「阿娟碗粿」夫妻檔也只收成本，愛心感人。

拿假錢迺夜市 阿爸阿母開懷

活動一開始，日間病房醫療團隊就用烤香腸的香味，吸引失智長者上前，一開始拿到病房發的假錢，老人家還捨不得拿出來用，不敵烤香腸誘人的香味及醫療團隊認真吆喝，失智阿爸、阿母們，開始逛了起來，認真考慮要買什麼來吃。看到彈珠台、骰子忍不住想試試身手，和扮演烤香腸攤販的心理師聞振祺擲骰子，贏到香腸時，滿面笑容。

老人家一下子玩彈弓，一會兒嘗試劍玉，還試打陀螺、玩竹蜻蜓等懷舊童玩，醫師沈政男忍不住下場玩劍玉，直稱「簡單的玩具玩起來並不簡單！」。

老年精神組醫師沈政男表示，失智症是個認知功能慢性退化的疾病，長輩除了記性與日常生活功能減退外，還會產生諸多情緒與行為問題，藉由懷舊治療，可以讓失智症長者從分享中肯定自我，帶來滿足和愉悅感，從老人家臉上的笑容和投入的態度，就可知道老人家很開心。