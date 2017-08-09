〈中部〉（雲林）更生人女兒甜吻 爸爸加油！

2017-08-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕爸爸加油！廿三歲的「阿岳」因毒品案被關一年多；卅歲的「阿緯」服刑五年多出獄八個多月，都在接受保護管束，昨天出席這場父親節慶祝活動，女兒也貼心獻吻、按摩，迎接他們回歸家庭社會。

愛心蛋糕 送1200位家扶爸爸

童也恬、鄭淳芳、陳宜君三名同在台北市上班的好友，邀集二百六十八名住在世界各地親友，募集卅多萬元，委託各地庇護工場製做一千二百廿個父親節蛋糕分送家扶爸爸。

有感每年五月走到哪兒都在歡慶母親節，八月父親節卻顯得冷清，雲林地檢署昨天特別為更生人、受保護管束人、社會勞動人舉辦這場別開生面的活動。

主辦單位安排家人團聚，透過精油按摩抒壓，視障歌手張振華教大家簡單穴道按摩並帶動唱，雲林地檢署檢察長鄭銘謙感謝澄霖沉香味道森林館提供場地，鼓勵大家說出對父親的愛；廿一歲「阿元」緊緊擁著妻子說謝謝，承諾做好爸爸、好老公。

另在雲林家扶中心也有一場溫馨的捐贈，同在廿歲時父親病逝的童也恬、鄭淳芳，邀了陳宜君向在台灣、新加坡、澳洲、加拿大、美國、香港等地親友募集卅多萬元，再委託各地庇護工場製做父親節蛋糕，昨天將蛋糕送抵雲林家扶中心等十個社福單位，感念父親，也向所有的爸爸賀節。

五十五歲的林金山說，因為收入有限平常很少買蛋糕，感謝父親節愛心蛋糕，讓全家人可以一起分享。