〈中部〉（雲林）指考放榜 新住民之子上台大

2017-08-09

〔記者林國賢、黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕大學指考放榜，雲林縣再添四名醫學院醫學系學生，正心中學蔡翔詠、許鎮宇錄取台大醫學系、詹家哲錄取陽明醫學系，斗六高中林仲祈錄取中醫大醫學系。

虎尾高中黃翎軒考上台大政治學系國際關係組，奪得社會組榜首，陳振賢也錄取台大政治學系理論組，陳振賢考取台大，讓老師們跌破眼鏡。

虎高秘書吳學偉表示，陳振賢的母親是新住民，父母親在斗南經營麵攤小吃，平日需在麵攤幫忙的他，大多只能利用晚上收攤後讀書，相當認真的他一直朝自己目標努力，學測考六十三級分，未考上自己理想中校系，堅持參加指考，考上台大政治學系政治理論組，是最讓老師們驚喜的大黑馬。

正心中學許鎮宇、蔡翔詠、詹家哲三人學測時失常，未能如願考上心目中理想校系，決定力拚指考，昨天放榜三人都考上醫學系，成功逆轉勝。

許鎮宇表示，高二職業探索時，自己對醫學與科技都有興趣，但他比較喜歡跟人互動與彼此關懷，科技則較為冰冷，才選擇醫學系，因個性較喜歡挑戰，如果自己能力夠，有機會也會專攻急診醫師。

蔡翔詠、詹家哲都表示對於醫學課程有興趣，也相信自己有能力應付繁重的醫學院課程，期許未來成為一個懸壺濟世的好醫生。

斗六高中秘書鍾源旺表示，林仲祈學測時失常只考七十級分，繁星推薦輔大醫學系，但在第二關面試失利，他專心準備指考，如願考上最愛的醫學系。

黃宥嘉指考成績有資格錄取醫學系，繁星已上成功大學資工系，但志在台大而放棄，全心拚指考，錄取最喜歡的台大電機系。