〈中部〉（嘉義）送單親媽父親節禮物 「放牛」孩子拚上大學

2017-08-09

以前成績吊車尾 轉念認真讀書

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕大學入學指定科目考試昨天「父親節」放榜，竹崎高中考生嚴鎧亨、朱桀希都在單親家庭長大，曾是師長眼中頭痛人物，經導師廖姿宜開導「想想未來」，高二起轉念認真讀書，鎧亨體認是家中唯一男丁，努力自學英文，假日還與同學至圖書館念書，考取逢甲大學外文系，桀希錄取靜宜大學企管系，比預估落點佳，自期日後創業，兩人昨表達「這是獻給一手拉拔他們長大的母親，最好的父親節禮物」。

廖姿宜說，鎧亨曾在教室打破燈管，桀希上課則愛講話，他們在校成績雖常吊車尾，仍願在關鍵時刻破釜沉舟，拚出比預料更好的成績，用行動證明只要努力，就有好表現。

今年指考結果，嘉義高中十二人、嘉義女中五人錄取台灣大學；嘉中成績，各大學醫學系共六人上榜，其中，何承翰、沈義哲跟祝睿璟上榜台大醫學系，而錄取高雄醫學大學醫學系的劉俊、慈濟大學醫學系的蘇濬璋，以台大醫學系為第一志願，規劃重考。

嘉中一類組指考最高分的林旻澤，大學學測數學曾只考九級分，花近半年時間奮力一搏，加強練習計算題目，指考數學乙成績超過九十分，錄取台大會計系。

嘉中校長劉永堂表示，今年包含繁星推薦、申請入學等管道，台大錄取人數三十五人，較去年三十三人增加，但各大學醫學系二十五人，較去年少，可能跟本屆畢業生為實施十二年國教的第一屆，多元學習環境讓學生勇於選擇有興趣科系就讀有關，醫學系不再是首選。

協同中學有七十一人參加指考，五十九人錄取國立大學及醫學科系，竹崎高中二十六人參加指考，七人考取國立大學，比去年增加四人。