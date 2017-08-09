〈中部〉學測失利拚指考 他們圓台、政大夢

2017-08-09

陳禹安只報3科 上台大財金

〔記者張聰秋／彰化報導〕「豁出去了！」今年大學指考分發昨放榜。彰化市精誠中學高中部考生陳禹安孤注一擲，只報考財金系採記的三個科目，機會有限、風險大，抱著破釜沈舟心情應試，考上台大財務金融學系。

同樣無退路只能往前走的考生，還有精誠中學考上台大會計系的林映辰，以及彰化高中考生張敦翔錄取國立政治大學資訊管理學系、彰中考生陳揚捷錄取政大經濟系。

陳禹安學測六十五級分，數學科十三級分，與政大財務管理學系擦身而過，他決定再拚指考，只報考財金系採記的國文、英文和數學乙科共三科，在不希望多花一年時間重考下，加強自己的強項，果然數學乙科考出滿分，順利錄取第一志願。

加強英文 林映辰上台大會計

林映辰學測英文考十級分，指考考七十八分，考前不斷加強英文文法、寫題技巧和勤練考古題，如願錄取台大會計系。他說，「有志者事竟成！」努力加運氣，讓他圓了想到台北拓展視野的升學夢。

彰中考生張敦翔，高中積極參加商學院所舉辦的大學營隊，選擇資管一來可開展職業生涯選項，二來也延續他對商學的熱情。數學乙科考滿分的他說，學測六十七級分，台大或政大都沒上，參加校外指考戰鬥營，「壓力來了就有讀書的動力！」政大也是他的理想學校，透過指考圓夢很值得。

想念法律 彰女張馨元上台大

強項國文、英文的彰中考生陳揚捷，準備指考時，告訴自己只有往前走，沒有往回看的機會了，沒補習、沒參加戰鬥營，在家規律作息，不斷做題目，花了三個多月時間，把弱項的數學乙科，由學測六級分硬是拉到九十二分。

彰女考生張馨元錄取台大法律學系司法組，她說，念社會組探索自己的興趣就在法律，想念國內最好的法律系，學測推甄未上台大法律，決定再拚指考，跟同班好友推甄考上台大日本語文學系的黃靖琳，一起上台大，再續四年同窗情誼。