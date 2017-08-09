〈中部〉（雲林）六輕大連化工液體外洩 拖7天才通報

2017-08-09

〔記者陳燦坤／雲林報導〕六輕大連化工麥寮廠日前發生有毒化學物醋酸乙烯外漏，疑造成廠區排水溝水質受污染，還清出不少死魚，事後又延遲通報縣環保局，引發當地養殖業者不滿，環保局已依法開罰，大連公司也坦承通報有疏失。

憂污染海水 養殖業者憤怒

位於麥寮台塑六輕的大連公司在七月廿二日凌晨二時發生醋酸乙烯管分歧管疑零件故障造成外漏一事，沒有在第一時間告知，直到隔天消息傳出，大連公司竟延至二十八日始通報縣環境局，造成養殖業者人心惶惶。

麥寮鄉公所昨天要求大連公司說明醋酸乙烯外漏一事，大連麥寮廠廠長葉來巡及大連公司協理徐英傑出席，麥寮鄉所有縣議員、代表及村長全到場了解，縣議員許志豪表示，麥寮鄉養殖業平日靠抽取海水補充水源，大連公司未立即公布真相，許多業者擔心是否有化學物質流入海裡，憂心抽到污染海水可能造成養殖物暴斃。

麥寮瓦磘村長陳志賢等痛抨大連公司在當地設廠十餘年，到現在有都還找不到對話窗口，簡直是麥寮鄉一個獨立王國，且六輕在麥寮設廠已久，管線安全需重新檢視，現在化學物質外漏僅冰山一角，若是六輕不當一回事，未來還會出狀況；鄉長許忠富等人也要求大連公司善盡企業責任，將資訊更透明化。

埋魚屍遲報 廠方坦承疏失

葉來巡解釋發生化學物質外漏時，公司立即清洗地面，雖有部分污水流入廠區排水溝，但醋酸乙烯是可飄浮水面的油脂，當時水閘未開，還設有多條攔油索，同時公司調派水肥車將排水溝水及野生暴斃的魚群清理乾淨，由於廠方忙處理善後，所以遲至二十八日向環保局通報，確實有疏失，日後將加強資訊透明化。

台北榮總毒物科醫師蔡維禎說明，醋酸乙烯具微毒，經泡水易產生醋酸，侵入人體呼吸道可能受侵蝕，接觸皮膚則可能導致紅腫，需沖清水緩解不適。