〈南部〉農舍不能逾50坪 議員指全國最嚴

2017-08-08

〔記者蔡文居／台南報導〕全國各地農舍的規定都是農地面積的十％，只有台南與台北規定基層面積不能超過一六五平方公尺（約五十坪）的限制。台南市議員洪玉鳳受理民眾陳情，昨天召開記者會，指台北農地稀少，台南的規定怎能跟台北相比，這樣的規定，讓台南市農舍的限制變成全國最嚴，要求應比照其他縣市修法。

洪玉鳳表示，全國各縣市的農舍興建法規，原依據一○二年台灣省施行細則規定農舍建築面積以一六五平方公尺為準，但隔年隨之修法，放寬到耕地面積的十分之一。但台南市政府並未配合隨之修法，仍維持農舍最大基層建築面積不得超過一六五平方公尺，而且這必須包括所有農舍、車道、圍牆、資材室、污水處理等相關設施。

她質疑市府為何對自己台南市的農民這麼苛刻？如果農民土地比較大，也只能蓋五十坪？這樣合理嗎？盼市府從善如流，她也將在臨時會提案請市府修法來解套。

農業局表示，這是台南市都市計畫法施行細則第廿七條的規定，該局只能依法審核。如果要修法應由農民向都發局反映或議員提案來修，該局基於農地農用，不應過度開發農地的立場，並未主動提案修法。今年六月中央有修改農舍興建條例，原同建地可申請農舍及資材室的規定，現已修法改為若是素地要申請農舍興建，就不能申請資材室。

都發局則表示，未配合修法，主要是擔心北部的豪宅農舍在台南市出現，如要修法，可先邀集相關單位來討論。