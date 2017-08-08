〈南部〉首張水產養殖保單 開賣

2017-08-08

以天然災害降雨量參數為理賠標準

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄地區首張以「降水量參數」為主的水產養殖保單開賣囉，投保魚種包括龍膽石斑、龍虎斑、青斑、鱸魚和虱目魚，保費為投保金額的九％，由中央、地方和漁民各分擔三分之一，若投保一百萬元，漁民只需自付三萬元。

中央、地方和漁民各分擔1/3

立委邱志偉與高市海洋局為解決養殖漁業天然災害、水產物損失勘查及認定爭議，與台灣產物專業保險公司共同規劃「高雄地區降水量參數養殖水產保險」保單，主要承保對象為永安、彌陀區領有陸上魚塭養殖漁業登記證及完成當年度申報放養量的漁民。

保單以天然災害的降雨量參數為理賠標準，賠付點為五四五毫米雨量，也就是連續四十八小時累計降雨量達到五四五毫米，即啟動保險理賠，賠付比例為廿％，如連續四十八小時累計降雨量達七○五毫米，則賠付比例為一○○％，亦即全額理賠。

為提高養殖漁民投保意願，在邱志偉爭取下，漁業署同意補助高市海洋局一百萬元經費辦理這項保險，保單由中央、地方及投保漁民各分擔三分之一。

邱志偉表示，極端氣候造成天然災害頻率及強度增加，養殖漁業飽受豪雨、寒害等天然災害威脅，政府目前雖以現金救助、補助及低利貸款彌補漁民損失，但補助金額有限，漁民仍損失慘重，因此有必要透過養殖漁業天然災害保險，以適度轉移天災風險，減少漁民財產損失。