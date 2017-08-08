〈南部〉參訪遊戲軟體公司 花媽體驗ＶＲ

2017-08-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊率團前往日本，昨早於東京參訪國際知名遊戲軟體公司卡普空（Capcom）株式會社，期盼為高雄FunTech體感科技園區引入國際合作案例。

陳菊表示，卡普空株式會社推出過許多有名的電視遊戲作品，例如「快打旋風」、「惡靈古堡」等，都是相當受歡迎，也陪伴著許多台灣年輕人成長的遊戲。

陳菊強調，這幾年來高雄致力於產業轉型升級，發展新興產業，並努力吸引數位內容產業進駐高雄，不管是在資訊軟體、視覺特效、手機遊戲等，都已經有具體成果。

陳菊說，在國際合作部分，陸續爭取小學館、索尼電腦娛樂、磊客思、新月映像、ＳＴＳ等日本數位內容業者進駐高雄，並促成日本的講談社與高雄的智崴資訊科技合作，打造世界首座以動漫為主題的飛行劇院。目前高雄數位內容業者有二百一十四家，累計投資金額已達四百卅億日圓，提供將近一萬個就業機會。

卡普空株式會社常務代表今泉元秀簡介目前經營內容與方向，讓陳菊了解日本電玩市場的現況與趨勢。

陳菊現場體驗卡普空的新款ＶＲ遊戲，她說，目前高雄正在發展FunTech體感科技園區，要利用國家的前瞻建設計畫點火，希望能和卡普空株式會社共同合作，結合日方的遊戲軟體與高雄體感的設備，創造雙贏商機，未來一起前往東協國家，拓展國際市場。

卡普空株式會社表示將慎重考慮，會在近期內安排到高雄拜訪。