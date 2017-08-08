〈南部〉赴日拚觀光 高南屏澎4縣市首長「合體」

2017-08-08

齊聚東京 推「南台灣限定」遊程

〔記者王榮祥／日本報導〕高雄、台南、屏東及澎湖四縣市首長，昨齊聚日本東京，帶著百餘位台灣觀光相關業者舉辦「南台灣color4」推介會，向日本宣傳「南台灣限定」的五天四夜遊程。

交通部觀光局統計，日本去年來台旅客多達一八九萬餘人，顯示台灣對日本遊客頗具吸引力，但日本遊客多在北部，南部四縣市遂結合在地旅遊、飯店等團體與業者，共同設計屬於南部的行程，並組團至日本行銷。

吸引百餘名日本觀光業者參與

高市觀光局長曾姿雯表示，推介會昨以「南台灣color4」為主題，先邀請旅居台灣十五年的日本知名作家青木由香，介紹五天四夜南台灣遊程，再由四位縣市首長以輕鬆方式分享城市魅力；八日至十三日則以「南台灣、新體驗」為主題，強力放送南台灣旅遊風情。

觀光局說明，五天四夜南台灣玩法，由高雄或台南國際機場入境，第一天台南（赤崁樓、永樂市場、林百貨等）、第二天高雄（橋頭糖廠、蓮池潭、大樹舊鐵橋等）、第三天屏東（海生館、四重溪溫泉、東港海鮮等）、第四天澎湖（天后宮、玄武岩地景等）、第五天高雄市區半日遊。

相關行程都是南部指標景點，並根據日本遊客喜好做規劃，涵蓋文史、生態、美食等，與北部旅遊路線完全不同。

推介會首日即吸引百餘名日本觀光相關業者參與，與南部業者熱絡暢談，四縣市首長親身分享，也讓日本業者充分感受南部人情與風情。

曾姿雯認為，南台灣有豐富的觀光資源，四縣市各有不同特色和在地美食，搭配鐵路、飛機等運具，及高雄、台南到日本每週共八十四班的航班，非常適合日本遊客。