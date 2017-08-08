〈南部〉晚了一個月 台東大目釋迦上市

2017-08-08

因農曆閏六月、尼伯特重創

〔記者張存薇／台東報導〕晚了近一個月，台東特產「大目釋迦」終於上市了，台東地區農會多個釋迦產銷班昨天展開共同運銷作業，香甜大顆的釋迦產量比往年少，農友說，因為去年尼伯特颱風重創，果樹還在恢復期，再加上碰到農曆閏六月，產期的確延後，但擔心最近天氣暴熱，釋迦軟熟快，過沒幾天就會出現滿滿的「釋迦採收潮」，價錢也會跟著下滑。

台東地區農會建和、康樂、知本三處集貨場昨天同步展開共同運銷作業，農友載來一車車剛採收的釋迦，在集貨場忙著分級裝箱，農友廖素敏說，四月底、五月初釋迦授粉期，剛好碰到連續下雨，開花較少、也比較潮濕，第一批果實外觀出現「黑皮」情況，雖不影響果肉品質，但賣相變差，價格只剩一半，十分無奈。

產量比去年少兩、三成

往年東區農會釋迦共同運銷作業都在七月上旬開工，今年則到了八月初才見釋迦成熟，農友賴秋榮表示，今年因為是農曆閏六月，以國曆來看，釋迦產期的確往後延，再加上去年尼伯特颱風重創，釋迦果樹還在恢復期，產量約少兩、三成。

他進一步說，因為近日天氣太熱，加快釋迦生長速度，擔心沒過幾天就會大出，釋迦價錢會往下掉。

目前台東釋迦大顆的產地價約每斤六十元、零售價為百元上下。