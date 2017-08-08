〈南部〉獅子鄉長涉貪 獲判無罪

2017-08-08

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣獅子鄉長孔朝與鄉公所前代理財經課長盧學賢、技士黃春山涉貪被訴，檢察官請求法官對孔朝從重量刑，對坦承部份犯刑並繳回不法所得的盧、黃兩人則建請減輕其刑，但盧學賢卻在上個月喝農藥自殺身亡，屏東地方法院昨天宣判，孔朝涉貪證據不足判無罪，黃春山則被判刑四年八個月，褫奪公權四年，可上訴。

對於判決無罪，孔朝未接電話無法得知其看法，但獅子鄉公所秘書張元鑫表示，孔朝感謝司法還他清白，以及鄉民對他的支持，他會努力辦好鄉政；至於遭判刑的黃姓技士，公所則感到遺憾，將協助同案中日前自殺的盧姓課員辦理後事。

檢方調查，連任獅子鄉長的孔朝，一○○至一○四年間與時任鄉公所代理財經課長的盧學賢及技士黃春山，共同勾結包商，針對鄉內工程進行圍標，孔透過盧、黃擔任「白手套」，向得標包商索取工程回扣，孔朝收賄行情是工程款的八％，盧、黃則為一％至三％不等。

檢方認定孔朝收賄金額超過二千六百七十萬元，盧學賢收賄三百三十六萬多元，黃春山收賄四百六十二萬多元，依觸犯貪污治罪條例及政府採購法等罪將三人起訴，多名涉案包商坦承行賄獲緩起訴，盧、黃坦承部份犯行，並分別交付二百七十一萬元及二百二十八萬元不法所得，孔朝從頭至尾均矢口否認犯行。

屏東地院經過近兩年審理，全案於六月五日辯論終結，轉任公所課員的六十三歲被告盧學賢曾出庭做最後陳述，卻在七月二十六日喝農藥自殺身亡，依刑事訴訟法規定，應諭知不受理之判決，但不影響昨天的宣判，屏東地院合議庭認為檢方對孔朝所提涉貪證據不足，應無罪諭知，黃春山三項收賄罪成立，合併處刑四年八個月，褫奪公權四年。