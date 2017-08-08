〈南部〉麻豆下營文旦年產值34億 「寶柚大隊」將啟動

2017-08-08

義警民防超過1500人

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆文旦、下營文旦年產值超過三十四億元，本月底進入採收期，麻豆警分局執行護果專案，結合柚農、地方巡守隊、義警民防超過一千五百人，將在本週五成立寶柚大隊，八月十五日起展開為期近兩個月的護柚巡邏。

文旦倉庫裝警報器

今年寶柚大隊並有秘密武器，分局發給警報器給柚農，守護文旦倉庫，只要倉庫門被打開就會啟動感應發出警報聲響，另柚農可自購巡邏用警示燈，提高遏止宵小蠢動。

麻豆文旦種植面積今年增至八百五十公頃，下營文旦八十公頃，麻豆白柚加紅柚栽種約一百九十公頃，下營白柚加紅柚種植面積約廿三公頃，光是麻豆文旦、下營文旦的年產值就超過三十四億元，柚農一年收成就全靠這產期，文旦真是寶。

因今年文旦在八月底就可採收，早了中秋節一個月，麻豆警分局也提前執行護果專案，籌組寶柚大隊，分局長蔡進閱說，除了警力、義警民防和地方巡守隊外，麻豆區廿七個文旦產銷班、合作社、下營區五個產銷班約一千五百位柚農班員也加入寶柚大隊，配合警方展開自主巡邏。

分局偵查隊隊長張俊雄說，寶柚大隊本週五成立，八月十五日起護柚巡邏，到八月底第一階段巡護柚園，第二階段九月巡邏重點在文旦倉庫集貨場，第三階段十月一日到十日巡護白柚和紅柚。分局派出所、義警民防在麻豆、下營巡邏時段排在晚上十點到翌日清晨六點，柚農寶柚大隊負責晚上六點到十點巡邏。

麻豆早年曾發生整個文旦園被偷採光、文旦倉庫遭竊案件，近些年加強護果專案後，只發生零星偷幾顆文旦的小竊案。