〈南部〉〈濫倒猖獗〉高屏溪畔 宛如廢棄物天堂

2017-08-08

已有多起 溪寮里至琉球里最密集

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪畔又見遭亂倒廢棄物，情況猖獗，居民憂心有害廢棄物入侵後果不堪設想，受害地主表示，偷倒防不勝防，還得負責清除，實在很倒楣，希望有關單位重罰不肖人士，杜絕亂象。

這次丟了1噸 開小貨車前往亂倒

五日晚間七時三十分許，一輛小貨車沿台二十九線從北往南行駛，行經大寮區溪寮國小前開上堤防，一名男子下車查看地形後，往前開了數十公尺，與同車女子將車上約有一噸重的廢棄物丟棄路旁，全程花了約兩分鐘。

當地農民隔天一早發現營建廢棄物被丟棄在堤防路旁，而附近也有其它成堆廢棄物，儼然成廢棄物天堂，居民相當火大，溪寮社區巡守隊調閱監視器，發現清楚拍下丟棄過程及車號，立即打一九九九舉發。

巡守隊隊長董長政表示，近半年來已發生多起營建、家庭廢棄物或大型家具棄置在高屏溪河床地，從溪寮里至琉球里最密集，隊員曾多次巡守時發現不明車輛載著廢棄物，一路尾隨跟監，迫使對方知難而退。

他說，曾有人趁深夜將廢棄物亂丟溪畔，後來發現有監視器，隔天主動返回將廢棄物清除；也曾從廢棄的馬桶、木板尋找蛛絲馬跡，最後查出來自台中地區的清除業者亂丟。

地主要花錢負責清除 大喊很倒楣

曾受害的王姓居民氣憤地說，土地被亂丟垃圾已經很倒楣，還得自己花錢清除，希望相關單位能重懲不肖人士 ，不要每次都讓無辜百姓買單。

環保局表示，依廢清法地主有管理責任，若民眾能提供相關確切影像，一旦查明行為人將依法究責。