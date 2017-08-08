〈南部〉全身「皮包骨」 陳碧蓮勇敢面對人生

2017-08-08

自小罹罕病 全身無肌肉

〔記者邱芷柔／屏東報導〕罕見疾病皮肌炎病友陳碧蓮，全身只有一副骨架子，外面裹著一層皮膚，皮骨之間沒有一點肌肉，面對「皮包骨」人生，她總是笑得比別人燦爛，儘管行動不便、肌肉無力、關節僵硬變形，但她持續進行自己的環島夢，昨天來到屏東醫院，進行南部第一站巡迴口琴演奏，生命故事與美妙的音樂交織，讓在場病友、家屬們直說超療癒。

陳碧蓮十一歲時發病，臉上的斑點從頭蔓延到腳，父母帶她到處求醫，因為沒有藥物可以根治，只能用類固醇控制病情，接受復健治療讓肢體不要退化，陳碧蓮曾經萌發輕生念頭，一次因鄰居下班途中發生意外不幸車禍身亡，她感受到生命的可貴，於是開始勇敢面對皮包骨的人生，過程中因認識了許多自食其力的殘障朋友，讓她更清楚自己的使命，化殘缺為優點，激勵更多人。

台灣走一圈 音樂動人心

除了賣公益彩券、從事電訪員工作養活自己，陳碧蓮五年前發現了音樂的魅力，於是參加社區大學口琴班，今年她帶著口琴、坐著電動輪椅，立下全台灣走一圈的目標，希望吹口琴給病友、家屬及辛勞的醫護人員聽。

陳碧蓮說，如果有人覺得失落、缺乏生命意義，那麼她的出現或許可以激勵大家，因為她也是病人，所以在醫院分享自己的故事更有療癒效果，所以發起「樂分享、環島夢」演出。