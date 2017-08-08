〈南部〉獵山豬養大9兒 林東清獲模範父親

2017-08-08

〔記者黃明堂／台東報導〕不是只有努力賺錢養育子女，才能當模範父親，努力打獵養家，也是模範！

台東市公所昨天表揚五十八位模範父親，市長張國洲表示，每位父親都是為家庭奉獻，無怨無悔，呵護家庭的重要支柱，看起來樸實，卻是那麼的偉大。

94高齡 傳承打獵技巧

高齡九十四歲的林東清靠打獵養育九名子女，傳承打獵技巧，獲模範父親表揚，也是今年最年長的受獎者。

林東清來自新園排灣部落，出生地則是在金峰鄉的中央山脈，幼時日治時代，由日本人收養，至日治結束，他也已成年結婚，獨立撐起一個家，曾受日本教育，但在新時代不管用。

林東清的兒子林德次說，爸爸會講日語，不會講國語，在國民政府時代不易求職謀生，雖然沒有賺很多錢，且有一大堆孩子要養，從來也沒讓家人挨餓，最大本事就是狩獵，到山上打頭山豬回來，就夠吃上好幾天，另外，也種小米。

一生獵過逾300頭豬

林德次說，爸爸打獵到七十多歲才退休，獵過的山豬達三百頭以上，也帶兒子上山傳承打獵及各種謀生技巧，一生受用。

昨天受獎者中，東海里王敏政也是省政府表揚模範父親的台東縣代表，他從公職退休後積極從事志工服務社會，擔任退休公教協會代表理事，個性樂觀，參與社團活動，帶領團員運動及從事公益活動。