〈台北都會〉oBike進駐北市兩個月 VBikes也想來

2017-08-08

〔記者鍾泓良／台北報導〕共享單車oBike進駐北市約兩個月，市民還在適應中，但據了解美國的VBikes也有意要進駐台北市，市府交通局證實，VBikes在六月、七月時都有向交通局詢問，當時也有提醒VBikes投放車規範。對此，負責VBikes營運的台灣微拜斯科技公司表示，每台VBikes都配備GPS不僅可方便找車，也須在規定範圍內停車才能上鎖、結算，可避免民眾隨意停放，但因北市自治條例尚未出爐，基於尊重地方政府規範，目前尚無進駐北市時程。

尊重規範 尚無進駐時程

交通局運輸管理科長王湮筑表示，VBikes洽詢時間在oBike之後，因此市府也依此經驗提醒Vbikes投放車規範，避免造成民眾困擾。交通局有提醒VBikes投車前須現勘當地環境，不要投車於機車停車格，並也盼即使投放在單車架時，避免一次投一整排，而是單點三至五台的點狀投放。

台灣微拜斯科技公司業務經理林德泰表示，目前VBikes對於何時進駐北市尚無既定時程，將會持續與地方政府溝通，也會隨時掌握北市共享單車自治條例的進度與內容，避免有所牴觸；未來若可上路，規劃在內湖、南港等腳踏車需求大的區域先試營運。

林德泰解釋，VBikes的停車模式分成兩塊，如市區中心交通忙碌地區為「強制區」，民眾須停放在指定區域 ，否則無法上鎖會繼續計費；另外如客家文化園區等封閉區域，則是執行「豁免區」，讓民眾可以較自由停車。目前初步規劃是與社區、店家合作，避免使用到公共空間。他補充，VBikes屬於無樁式單車，因此設置成本會比有樁式的低。

oBike：可提升政府管理

對於VBikes進駐北市是否增加競爭，oBike總經理王妍婷認為越多共享單車加入北市，可以提升政府管理及重視，是有加分效果。