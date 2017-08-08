〈台北都會〉永春都更若修正送件 林洲民：比照168專案

2017-08-08

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府上週永春都更案敗訴定讞，不僅都更計畫被撤銷，實施者森業營造也因建照失效將被迫停工。台北市都更審議委員會昨天舉行永春都更案報告，都發局長林洲民呼籲森業應積極盡速修正送件，強調市府將比照「一六八都更快軌專案」速度審議，最後都更會決議將永春都更計畫退回審議階段。建管處昨表示，因原都更計畫已撤銷，接下來就是建照撤銷及要求實施者停工，然而建管處昨與法務局商討停工函如何擬訂，因此尚未發文。

林洲民昨在都更會說，他們已向中央發函確認該案補正程序時點，也說「都市更新條例」出發點是好的，但很難依據條文去執行，因此已請中央思考整個都更制度。都更委員蕭麗敏也認同，中央過去的都更推動手冊已很久沒更新，恐造成地方政府推動都更疑義。

部分都更委員指出，法院都更會審議的見解與以前不大相同，除永春都更案外，高等行政法院也對台北市南港區及新北市提出疑義，因此提醒實施者應要提出舉證。委員詹勳敏則建議，未來找機會跟行政法官召開聯席討論會，讓雙方意見有共識。

同意戶代表劉德玢表示，不同意戶不論是利用行政訴訟或「假社會運動」也好，無非就是檯面上抗議，檯面下談價錢，他也強調該案過去已變更，同意戶及不同意戶之間已找到最大公約數，「我們不可能再做任何退讓，不可能再做任何變更。」