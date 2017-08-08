〈台北都會〉台北市校園電子圍籬 再遭質疑綁標

2017-08-08

〔記者郭安家／台北報導〕因殺童案，北市府斥資一億元在國中小設置電子圍籬，但並非最新的智慧化監視器，還得另外採購紅外線輔助，令市長柯文哲嘆「錢白花」。未料，市議員昨天質疑，教育局近日斥資兩千兩百萬元，要在卅九校採購第二批網路式攝影機（IP-CAN），卻排除DTV數位電視、SDI攝影棚的傳輸格式，涉嫌以IP-CAN的規格綁標，殊不知IP-CAN系統的攝影機常用中國晶片，恐被駭、植入後門程式。

使用中國晶片 恐被駭

ccHDTV聯盟說明，IP-CAN發展廿年普及率較高，是將資料「包」在IP內傳輸，有別於近十年發展的DTV，以數位訊號格式傳輸；DTV是國內發展出的技術，教育局採購規格要求廠商以提供Power over Ethernet（乙太網路供電）等，都是DTV不需要的技術設備，導致其他數位產業無法競標，少了公平性，他們今將發函北市抗議。

議員要求查辦負責人員

接獲陳情的議員童仲彥指出，經查IP-CAN系統的攝影機常會使用中國晶片，處理聲音、影像，若被植入後門程式，恐導致監視器被駭。他說，柯文哲連任主軸是進步價值，就不能阻隔台灣人自行研發的DTV規格；他相信教育局沒惡意，但市府應是專業不足，被特定廠商蒙蔽，哪位負責抄廠商規格設計標案？要抓出來。

ccHDTV成員、聯陽半導體發言人王詹定表示，今將發函北市府，希望給機會扶持國內技術，才可把外匯賺進台灣，否則使用中國晶片的廠商搶標，錢沒進台灣口袋，都是讓中國賺去。

教局：參考警局標案規範

市府教育局否認綁標並表示，卅九校電子圍籬標案，委託民權國中代辦，只找一家廠商承攬，相關招標文件請教過專家學者，傳輸規格也是參考資訊局、警察局標案規範，全市一致性，並委由北市府聯合發包中心代辦。由於該標案七月十九日開標，今天決標，廠商需於等標期前四分之一時間提出疑義，但如今已超過疑義時間。