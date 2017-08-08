〈台北都會〉選手村週六開村 贈選手智慧手錶

2017-08-08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕二○一七台北世大運迎接各國選手，合計超過一萬人。選手村將於十二日開村，各國代表團與選手陸續抵台，世大運執委會將派專人在機場接待，也比照奧運模式，在各代表團入村時安排隆重「升旗儀式」，展現歡迎之意。但正值高溫炎熱夏季，部分緯度較高的國家選手提前來台適應氣候，以免影響成績。每位選手將贈送一支智慧手錶內含悠遊卡功能，並儲值七十歐元（約台幣二五三○元），讓選手們方便觀光台北。

此次台北世大運來自世界一三一個代表團、七六三九名運動員與三七五八名職員，共一萬一三九七人來台，角逐二十一+一個競賽種類（撞球是示範賽），二七一個競賽項目。各代表團最大團是地主台灣有三七一位選手，其次俄羅斯隊三四八人，美國隊、日本隊也聲勢浩大，皆超過三百人，中國隊選手則是一一三人。

台灣氣候炎熱潮濕，對各國選手都是一大挑戰，據世大運執委會透露，相較台灣，夏季偏涼爽的俄羅斯，擔心天氣影響表現，因此俄羅斯隊選手最近悄悄抵台，由於選手村尚未開放，俄羅斯自行訂旅館讓選手暫住。

世大運執委會發言人楊景棠表示，選手村將於十二日正式開村，屆時各國選手陸續抵台，每個代表團到達機場會有專人接待，並安排接駁車入住選手村，只要該國代表團到就會舉行「升旗儀式」，升掛該國的國旗或會旗，所以也看得到中國五星旗飄揚。

為激勵選手觀光，北市府贈送每位選手一支智慧手錶內含悠遊卡功能，並儲值七十歐元（約台幣二五三○元），執委會說，希望選手在賽事之餘，搭捷運或任何大眾運具，到各地旅遊，或可選擇十二條套裝遊程，參觀台北一○一觀景台、搭貓空纜車等，第一次使用時免費，若想玩第二次要另行付費。