〈台北都會〉維安考量 世大運開閉幕禁瓶裝水、設直飲台

場館安裝82座、戶外設置424座
〔記者鍾泓良／台北報導〕二○一七台北世大運即將於八月十九日登場，台北自來水事業處於世大運台北市各場館及中和錦和運動公園田徑場共安裝八十二座直飲台，另有四百廿四座戶外直飲台提供服務，方便民眾飲水。北水處也提醒，開、閉幕式時因應維安需求，台北田徑場禁止攜帶瓶裝水入場，但民眾可以至直飲台飲水，也可攜帶空瓶盛裝。世大運執委會說明，世大運開、閉幕式不能攜帶飲料是為了讓安檢快速；但其他賽事可帶，只是安檢時會請民眾試飲一口，確認是飲料後就可放行。
北水處：24小時監測水質
北水處表示，直飲台每一台都可以提供二至三人同時飲用，除每日維護與廿四小時監測水質外，皆有QR-code掃描立即可知水質狀況。而這次世大運場地共設置八十二座直飲台，天母棒球場、網球中心、和平國小附屬籃球運動館都有設置。
世大運發言人楊景棠表示，世大運比賽期間可以攜帶飲料，但安檢時需試飲一口確保是飲料，若飲料未開封也可以直接帶進場；開閉幕式則為了加速安檢順暢，因此不能攜帶飲料入場，否則將會被倒掉，但民眾可以攜帶空瓶入內，利用直飲台裝水。
賽期可帶飲料 開閉幕式嚴禁
北水處表示，為普設公共場所直飲台，讓民眾隨時可多喝水，少買瓶裝水，今年特別在熱門的登山步道與公園，如象山步道、虎山步道、大佳河濱公園與大湖公園等一○六處地點增設一百五十一座直飲台，預計世大運期間將有四百廿四座戶外直飲台提供服務。