〈台北都會〉Taipei Free9月換約 將限使用者速率

2017-08-08

〔記者郭安家／台北報導〕台北市目前有兩套無線網路Wi-Fi系統，包括Taipei Free及剛上路的台北捷運車廂「TPE-Free AD Wifi」。北市資訊局主秘陳慧敏昨天坦言，Taipei Free過去被人質疑，多位使用者搶AP熱點10M速度，「先搶先贏」，導致其他使用者抱怨速度被拖慢，九月起新的Taipei Free網路合約將限制使用者下載、上傳速率。

雖然「TPE-Free AD Wifi」在每個北捷車廂提供約70M的上網速度，但限制每個使用者上傳、下載速度分別為3M、1M；至於Taipei Free目前每個熱點頻寬下載速率10M，未指定上傳速率。陳慧敏說明，Taipei Free過去未限制每位使用者下載、上傳速率，會發生若五十個人用此熱點，一旦有人下載高解析度影片，就會影響他人。

Taipei Free最多曾有六千個熱點、每年約需一．二億元預算維護，如今只剩四千五百個熱點，陳慧敏說，其中有七百個熱點位於捷運站，其餘則分布於重要路口、觀光區、公家機關及聯合醫院等，但未來將逐漸縮減數量，釋出給民間商轉，一部分則要加入台北無線網路聯盟，因此今年Taipei Free維護預算降為八千五百萬元。她說，未來Taipei Free要與三千個熱點的無線網路聯盟整合，頻寬加大、品質變好；至於有些重複熱點，則會拆除，使用率萎縮區域，也會重新調整佈點。