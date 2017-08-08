〈北部〉竹市預算虛列3億 審計室促改善

2017-08-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府預算編列經審計室決算審查報告指出，過去五年，市府編列上級未核定的文號補助項目達八十九億一千六百餘萬元，雖這兩年來虛列情況已大幅改善，但今年一○六年度仍虛列三億元預算，全國僅新竹市、雲林縣、嘉義縣仍虛列，要求市府注意預算的核實編列。

對此，市府財政處強調，到今年七月底，經市府追加減預算已追列一億八千多萬元有中央補助文號的項目，加上市府陸續爭取中央補助三點五億元，已獲中央補助五點三億餘元，超過一○六年度總預算虛列的三億元，整體財政未受影響，明年度市府將不再虛列沒文號的補助項目。

長期關注新竹市府財政狀況的市議員曾資程則說，市府過去虛列上級沒有文號的補助項目相當嚴重，從國民黨籍市長林政則到許明財執政的十三年中，總預算虛列情況曾有一個年度高達四十一億餘元，林智堅上任後，虛列補助項目情形，已從去年度十二億元驟降到三億元。

曾資程說，林智堅上任後爭取中央的補助相當多，光是今年上半年，就爭取超過五點三億元中央補助款，根本不需要在總預算中虛列補助項目，而市府的財政逐漸穩定，償債能力也提高，歲出歲入的年度決算賸餘情況也越來越好。

依據審計室去年度決算書報告指出，竹市去年歲入總決算審定數為一百七十五億三千六百餘萬元，歲出決算審定數為一百七十二億六千餘萬元，雖然歲出歲入相抵賸餘兩億七千五百餘萬元，比民國一○四年增加，但從一○一年到去年度，都編列沒有上級政府核定文號補助項目，共八十九億一千六百餘萬元。

審計室決算報告提到，去年度市府也虛列十二億元，今年一○六年度還虛列三億元沒有文號的補助項目，雖已逐年減少虛列情形，但全國僅新竹市、雲林縣和嘉義縣仍虛列補助項目，要求市府應改善。