〈北部〉LLB世界青少棒賽 桃園小將拚5連霸

2017-08-08

新明國中組台灣代表隊 市長授旗

〔記者陳昀／桃園報導〕由桃園市新明國中組成的青少棒台灣代表隊，十一日將前往美國參加ＬＬＢ世界青少棒錦標賽，市長鄭文燦昨天授旗給球隊、頒發一百二十萬元集訓金，另加碼十五萬元行政費用，期勉小將們締造世界冠軍五連霸。

鄭文燦表示，新明國中代表隊六月底以六戰全勝之姿取得亞太區代表權，且每場次平均得分達十分以上，打擊火力十足，期許他們挾著相同氣勢，在世界賽再次奪冠。

市府頒120萬集訓金 再加碼行政費

桃園市棒球委員會主任委員暨市議員謝彰文表示，集訓獎金多年來都維持在一百二十萬元，她開玩笑向鄭文燦爭取說，應該要隨物價調漲，鄭文燦當場加碼十五萬元，做為彈性使用的行政費。

台灣代表隊總教練黃湋志指出，相較歐美國家選手，台灣代表隊在體型上相對不吃香，但已擬定「小球戰術」，要以短打、打帶跑等方式迎戰，並採先守後攻戰略，藉由台灣的守備強項，削弱對手得分機會，再伺機觀察弱點，尋求突破機會，但「最重要的是要讓孩子享受比賽」 ！

台灣代表隊隊長劉泰君誓言要拿回冠軍，他說，隊員們的基本功比國外選手強，取得亞太區代表權後，即展開一週六天的密集訓練，加強穩定性，並確實執行教練所擬定的戰術，尤其針對投手投球的穩定度及變化球的控制特別加強。

市府教育局指出，ＬＬＢ世界青少棒錦標賽將於台灣時間十四日至廿一日在美國密西根州開打，歡迎喜愛棒球的民眾上臉書粉絲專頁「按讚大集氣」並追蹤賽事，一同為台灣小將加油。