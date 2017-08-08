〈北部〉竹圍漁港蓋遊艇碼頭 目標後年底完成

2017-08-08

〔記者陳昀／蘆竹報導〕市府農業局推動「竹圍漁港樂活碼頭興建計畫」，規劃將漁港正前方的上架碼頭遷移到中油碼頭旁，原地闢建為遊艇碼頭區，整體轉型為遊艇專用港，並發展海水浴場及休閒渡假村，工程將採兩期發包，預計一○八年底完成，後續再考慮委外成立管理中心等，打造「桃園漁人碼頭」。

市長鄭文燦昨天到蘆竹區參訪國內知名遊艇品牌巨星造船公司，董事長陶君亮感嘆說，竹圍漁港目前雖有簡易遊艇碼頭，卻缺乏相關規劃，希望市府推動配套。

鄭文燦表示，陶君亮的想法與市府不謀而合，竹圍漁港的區域範圍及漁港計畫已於去年十一月十四日完成公告，市府也編列二億一千萬元推動「竹圍漁港樂活碼頭興建計畫」，要朝多元化觀光漁港發展。

鄭文燦說，第一期先在中油碼頭旁新闢建一座上架場，提供漁船維修及日後遊艇上、下架使用，預計明年四月底完工；第二期要將原上架場區闢建為遊艇碼頭區，將興建岸壁碼頭二九三公尺、浮動碼頭一千五百平方公尺，可供六十四席船隻停泊，目前正辦理細部設計，預計一○八年底完成，而現有可容廿九席船泊的簡易遊艇碼頭也將保留。

未來遊艇專用區擬採BOT

他表示，目前停放在竹圍漁港的遊艇沒有人員維護管理，未來遊艇專用區擬採ＢＯＴ，委外執行維護、登記、訓練、證照取得等相關服務，可成立管理中心或遊艇俱樂部。

評估發展海水浴場、渡假村

鄭文燦並說，竹圍漁港南側海岸的地形很適合發展海水浴場，已要求觀光旅遊局評估，市府也準備在航空港旋轉餐廳旁廣場建置「薄膜天幕」；此外，竹圍漁港至海巡署北部地區巡防局岸巡大隊間的大草坪，土地為國有財產署所有，也要求觀旅局在此規劃設置休閒渡假村，活絡桃園的海洋觀光產業。