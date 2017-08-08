〈北部〉湖口營區旁滅娼 昨再拆一波

2017-08-08

〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣政府昨天會同新竹地檢署第三波動員拆除湖口營區旁的違建私娼寮，共有卅二戶被全部夷平。縣府秘書長蔡榮光說，把這個都市毒瘤拔除後將改做公園綠地，也希望相關的軍備局、國有財產局未來能配合加強管理自己的土地，不要再被私娼等不肖人士佔用從事不法。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華說，檢方絕對支持縣警局來打擊不法。她在場也一度率隊勘查勝利路「浙大旅舍」後方水利地，了解是否也有被佔用和違建的現象，要求縣府清查。

警方表示，水利地如經清查確認也有違建，將通知違建戶先自行拆除，否則也將列為下一波執行對象。

32戶違建私娼 全部夷平

縣府工務處表示，湖口鄉榮光、勝利路的私娼寮自今年七月連續執行兩波拆除卅一戶以後，已有至少十幾戶被斷水斷電。因執行中發現「戶中有戶」，等於一個地號上有多戶私娼分租營業，所以昨天又再鎖定卅二戶的「戶中戶」執行，計畫昨天之後，這個過去曾被視為民間「軍中樂園」，現在的「男人天堂」將整個被夷平變成歷史。

但是在這周邊眷村長大、曾任湖口鄉長的新竹縣議員張春鳳說，她認為情況並不會如警方所預估的那麼樂觀。她認為私娼是會減少，卻不會滅掉，他們只會從佔用的公有地統統轉往私有地去發展。